Este lunes, se cerró de manera parcial la fecha 9 de la Liga de Primera 2026, debido a que el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido fue reprogramado para el próximo 3 de mayo.

Los encargados de jugar el penúltimo partido de la novena jornada fueron Unión La Calera y Deportes Concepción, en un duelo de necesitados en la parte baja de la tabla de posiciones.

En el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, los “Cementeros” se impusieron por 1-0 sobre el “León de Collao”, resultado que les permite escapar del último puesto, aunque aún permanecen en zona de descenso.

En la parte alta, Colo Colo se mantiene como líder pese a no jugar su duelo ante Coquimbo, beneficiándose de la derrota de su más cercano perseguidor, Deportes Limache, ante Palestino en La Cisterna.

Otro de los grandes ganadores de la novena fecha fue Universidad Católica, que quedó a solo una unidad del “Cacique” después de vencer a Audax Italiano en una guerra de goles en La Florida.

La U de Chile, en tanto, sufrió un duro golpe en su visita a Ñublense, se alejó de la cima y sumó su primera derrota en el torneo bajo la dirección de Fernando Gago.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 9