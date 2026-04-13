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CLASIFICACIÓN. Colo Colo sigue líder y Concepción se complica: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 9

Revisa cómo quedaron ubicados los equipos del Campeonato Nacional 2026 tras el cierre parcial de la novena jornada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este lunes, se cerró de manera parcial la fecha 9 de la Liga de Primera 2026, debido a que el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido fue reprogramado para el próximo 3 de mayo.

Los encargados de jugar el penúltimo partido de la novena jornada fueron Unión La Calera y Deportes Concepción, en un duelo de necesitados en la parte baja de la tabla de posiciones.

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En el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, los “Cementeros” se impusieron por 1-0 sobre el “León de Collao”, resultado que les permite escapar del último puesto, aunque aún permanecen en zona de descenso.

En la parte alta, Colo Colo se mantiene como líder pese a no jugar su duelo ante Coquimbo, beneficiándose de la derrota de su más cercano perseguidor, Deportes Limache, ante Palestino en La Cisterna.

Otro de los grandes ganadores de la novena fecha fue Universidad Católica, que quedó a solo una unidad del “Cacique” después de vencer a Audax Italiano en una guerra de goles en La Florida.

La U de Chile, en tanto, sufrió un duro golpe en su visita a Ñublense, se alejó de la cima y sumó su primera derrota en el torneo bajo la dirección de Fernando Gago.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la fecha 9

PosEquipoPtsPJGEPDGRacha
1Colo-Colo1886025VVDVVV
2Deportes Limache17952211EVDVVD
3Universidad Católica1795229VVDEVV
4Ñublense1694414VDVEEV
5Huachipato1595043VDDDVV
6Universidad de Concepción149423-6EDEVDV
7Universidad de Chile1393424EVEVVD
8O’Higgins139414-2DDVEVD
9Coquimbo Unido1284041VDDVDV
10La Serena129333-1EVVEDV
11Everton de Viña del Mar1193240DVVEED
12Palestino119324-4DVVDDV
13Audax Italiano1093150VDDVDD
14Cobresal109315-3EDDDDD
15Unión La Calera79216-11DVDEDV
16Deportes Concepción49117-10EVDDDD

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