Chile elimina a las locales y logra mantenerse en la Zona I Americana de la Billie Jean King Cup / Instagram @federaciondetenis

El Team Chile del tenis femenino vivió una verdadera odisea en Ibagué, Colombia, para mantenerse en la Zona I Americana de la Billie Jean King Cup.

El plantel nacional corrió riesgo de bajar de categoría en el máximo torneo por países a nivel colectivo luego de quedar último en su grupo tras perder sus llaves contra Argentina, Perú y Brasil.

Por ello, Chile debió jugarse ante las locales una serie para conservar su puesto en la Zona I Americana.

Afortunadamente, las jugadoras nacionales pudieron reaccionar a tiempo y se llevaron el triunfo 2-0 luego de las victorias de Fernanda Labraña sobre Valentina Mediorreal por 6/1 y 7/5 y de Antonia Vergara ante Emiliana Arango por 2/6, 6/1 y 6/4.

Es especialmente destacable lo de la “Pequeña Gigante”, que perdió tres sets por 6/0 durante la semana ante jugadoras como Gabriela Ce o Julia Riera, pudiendo recuperarse para darle la victoria a Chile ante Colombia.

“Había sido una semana difícil para mí. Me había quedado un poco corta en las otras series, pero di todo lo que tenía para aportar al equipo”, reconoció Antonia Vergara.