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VIDEOS. Sinner vence a un decaído Alcaraz, se corona en Montecarlo y recupera el número uno del mundo

El italiano volvió a demostrar el altísimo nivel que viene alcanzando desde fines de 2025, ganando los últimos cuatro Masters 1.000 del circuito.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Julian Finney

El “clásico” moderno del tenis volvió a deslumbrar este domingo en la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde Jannik Sinner venció en sets corridos a Carlos Alcaraz para recuperar el número uno del mundo.

En 2 horas y 15 minutos, el italiano dio muestras del altísimo nivel que viene alcanzando desde el cierre de 2025 y, con un 7-6 y 6-4, levantó el trofeo en Mónaco, arrebatándole al español la cima del ranking ATP.

Alcaraz, tal como se ha visto en este 2026, no fue capaz de mostrar la superioridad física que lo llevó a ser el mejor del mundo y, con evidentes diálogos de frustración con su entrenador en pleno partido, dejó entrever su incomodidad sobre el polvo de ladrillo.

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En el caso de Sinner, ya no quedan adjetivos para describir lo que está haciendo en este inicio de temporada. El italiano ha ganado los últimos cuatro Masters 1000 disputados (París 2025, Indian Wells, Miami y ahora Montecarlo), perdiendo solo un set en esa racha.

Con esta victoria en Mónaco, Sinner acorta el historial ante Alcaraz a 10-7 a favor del español. Además, ya suma 27 títulos en su carrera, con apenas 24 años.

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