Chile disputa la Zona I Americana de la Billie Jean King Cup: contra quiénes juega y dónde / Instagram @federaciondetenis

Chile no solo tendrá su foco por las próximas horas en el desarrollo de los tenistas chilenos en Montecarlo, sino también en torno a sus representantes femeninas en la Billie Jean King Cup.

El elenco nacional, comandado por Paulina Sepúlveda y Macarena Miranda, quedó emparejado en el grupo A de la Zona I Americana junto a Brasil, Argentina y Perú.

El debut será este miércoles, a contar del mediodía de Chile (11 horas en Ibagué, sede de los encuentros), contra Brasil.

Los dos mejores países avanzarán a los play-offs por un cupo en las Qualifiers, mientras que los últimos dos descenderán a la Zona II Americana.

“La preparación ha sido súper buena. Las condiciones son rápidas, hay altura, pero la pelota es bastante pesaditas. Nos veo cómodas a todas, estamos a un buen nivel y quien juegue podrá competir al 100%”, explicó en la previa al debut una de las integrantes del equipo chileno, Fernanda Labraña.

Antonia Vergara, Jimar Gerald y Camila Rodero completan el plantel que disputará dos singles y un dobles en cada una de las jornadas.