PSG minimiza al Liverpool y da un paso casi definitivo hacia las semifinales de la Champions League / Anadolu

En otro de los atractivos duelos por los cuartos de final de la Champions League, el PSG refrendó el nivel que lo tiene como candidato a retener el título.

En el Parque de los Príncipes, los franceses tuvieron el manejo y control tanto en el manejo del balón como en cuanto a las ocasiones contra un Liverpool de capa caída y que no contó con el lesionado Alisson ni con su referente ofensivo, Mohamed Salah, por decisión técnica.

El cuadro de Luis Enrique consolidó tempranamente su manejo cuando, al minuto 11, Desiré Doué abrió la cuenta con un remate que, tras desviarse en Gravenberch, superó la resistencia de Mamardashvilli.

¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Gravenberch llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.



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PSG mantuvo el control del juego y de las ocasiones, evitando siquiera que Liverpool pudiera generarse oportunidades con tal de empatar.

Fue así como, manteniéndose la tónica durante el compromiso, Kvicha Kvaratskhelia encaró hasta el área “red” para sacarse al arquero de encima y anotar el 2-0 al minuto 65.

¡¡SANGRE FRÍA PARA KHVICHA!! Kvaratskhelia no se puso nervioso, engañó a Mamardashvili con un regate dentro del área y anotó un GOLAZO para el 2-0 de PSG vs. Liverpool.



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Más allá de los cambios dispuestos por Arne Slot, donde permitió el regreso a las canchas de Alexander Isak, prescindiendo de Salah, Liverpool tampoco pudo inquietar a la zaga parisina.

Ousmane Dembelé y Achraf Hakimi tuvieron chances incluso para ampliar la diferencia, sin éxito, debiendo conformarse con el 2-0 que les da ventaja con miras a la revancha, que se disputará el martes 14 en Anfield.