Conocida cadena de gimnasios cerrará de forma definitiva una de sus sucursales en Santiago: ¿Qué pasará con las otras sedes en Chile?

La información fue entregada a través de redes sociales. “Lamentamos profundamente los inconvenientes”, aseguró la empresa.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / bernardbodo

A través de sus redes sociales, la conocida cadena de gimnasios Sportlife anunció el cierre de una de sus sucursales en la ciudad de Santiago, región Metropolitana.

El próximo 31 de octubre se bajará la cortina de las dependencias que tenían en calle Bandera, en pleno centro de la capital. Según un comunicado, la decisión fue "exclusiva de sus administradores".

Se trata de un espacio ubicado en un cuarto piso, con más de 2 mil metros cuadrados entre camarines, baños y salas para spinning, pesas e incluso yoga.

Se prometió que durante los próximo días se entregará más información sobre las diferentes opciones para que los alumnos sigan con sus planes de entrenamiento en otras de las sedes que tiene la cadena.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar a nuestros socios y socias”, explicaron en el post.

“Queremos ser enfáticos en señalar que esta medida no afecta ni compromete la continuidad de las demás sedes de Sportlife en el país, las cuales continúan operando con total normalidad”, añadieron.

Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la experiencia deportiva de todos nuestros miembros, así como con el desarrollo sostenido de nuestra red de gimnasios a nivel nacional”, concluyó la empresa.

