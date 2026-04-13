;

VIDEO. Arturo Vidal debuta como DT y se hace viral por estas frases: “A ese lo voy a tener que sacar”

El volante de Colo Colo dirigió a la categoría senior de su equipo de barrio, Rodelindo Román.

Bastián Lizama

@ElReinadoDeVidal

@ElReinadoDeVidal

Colo Colo no vio acción el pasado fin de semana debido a la postergación de su duelo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026. Sin embargo, Arturo Vidal no perdió el tiempo y aprovechó el receso para hacer su debut como director técnico.

El volante de los albos se trasladó hasta las instalaciones de Rodelindo Román, su equipo de barrio, para estrenarse como entrenador en el fútbol amateur. Allí dirigió a la categoría senior en un amistoso frente a Club Serena, logrando un contundente triunfo por 4-1.

Revisa también:

ADN

Pero más allá del resultado, el “King” dejó varios momentos que se viralizaron rápidamente en redes sociales. A través de su canal de YouTube, Vidal mostró parte de la jornada, donde se le observó impartiendo instrucciones en la cancha y en el camarín.

Una de las frases que más llamó la atención del mediocampista se produjo tras el primer gol de su rival, donde no dudó en apuntar al responsable y advirtió: “A ese lo voy a tener que sacar”.

Luego, en el vestuario, cuestionó a sus dirigidos por la puntualidad. “Pa’ la otra tratemos de llegar más temprano, pa’ que sea más ordenado. Se viste la gente, llegan ustedes y hay que hacer cambios, molesta eso”, señaló el mediocampista a los jugadores que llegaron atrasados al partido.

Además, repasó a algunos de sus pupilos por el sobrepeso. “Que se vayan cuidando algunos porque están pesados. Tenemos que salir campeones este año”, afirmó.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad