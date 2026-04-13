Colo Colo no vio acción el pasado fin de semana debido a la postergación de su duelo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026. Sin embargo, Arturo Vidal no perdió el tiempo y aprovechó el receso para hacer su debut como director técnico.

El volante de los albos se trasladó hasta las instalaciones de Rodelindo Román, su equipo de barrio, para estrenarse como entrenador en el fútbol amateur. Allí dirigió a la categoría senior en un amistoso frente a Club Serena, logrando un contundente triunfo por 4-1.

Pero más allá del resultado, el “King” dejó varios momentos que se viralizaron rápidamente en redes sociales. A través de su canal de YouTube, Vidal mostró parte de la jornada, donde se le observó impartiendo instrucciones en la cancha y en el camarín.

Una de las frases que más llamó la atención del mediocampista se produjo tras el primer gol de su rival, donde no dudó en apuntar al responsable y advirtió: “A ese lo voy a tener que sacar”.

Luego, en el vestuario, cuestionó a sus dirigidos por la puntualidad. “Pa’ la otra tratemos de llegar más temprano, pa’ que sea más ordenado. Se viste la gente, llegan ustedes y hay que hacer cambios, molesta eso”, señaló el mediocampista a los jugadores que llegaron atrasados al partido.

Además, repasó a algunos de sus pupilos por el sobrepeso. “Que se vayan cuidando algunos porque están pesados. Tenemos que salir campeones este año”, afirmó.