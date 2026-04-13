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PREVIA. Chile visita a Colombia: Dónde, cómo y cuándo ver el partido de la Liga de Naciones, en vivo, online y por TV

La Roja Femenina necesita sumar como forastero luego de caer con Argentina en Valparaíso.

Carlos Madariaga

Chile visita a Colombia: Dónde, cómo y cuándo ver el partido de la Liga de Naciones, en vivo, online y por TV

Chile visita a Colombia: Dónde, cómo y cuándo ver el partido de la Liga de Naciones, en vivo, online y por TV / Pablo Ovalle Isasmendi

La selección chilena femenina vive un duro presente en el marco de la disputa de la Liga de las Naciones, el camino clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Las dirigidas por Luis Mena cayeron el pasado viernes en Valparaíso ante Argentina, viéndose obligadas a ganar alguno de los dos partidos que les toca jugar como visitante con tal de mantener sus chances de clasificar a la cita planetaria.

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El primer desafío para La Roja Femenina será ante Colombia, que llega segunda en la tabla, con 10 puntos, a diferencia de un elenco nacional que tiene 7 unidades.

¿A qué hora es el Chile vs Colombia?

El partido entre Chile y Colombia se jugará este martes 13 de abril a las 20:30 horas, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina 2025.

¿Dónde ver en vivo el Chile vs Colombia?

El compromiso será transmitido por Chilevisión, señal abierta disponible en todo el país.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Naciones femenina la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

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