Llegado desde África: el emotivo gesto para un debutante en el Bayern Múnich / NurPhoto

El fin de semana, en medio de la definición de su llave de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid, el Bayern Múnich aplastó 5-0 al Saint Pauli por la fecha 29 de la Bundesliga, donde son sólidos punteros.

El cuadro de Vincent Kompany aprovechó de dosificar parte de su plantel y le dio también espacio a debutantes.

Al respecto, quien hizo historia al minuto 84 del partido fue el africano Bara Sapoko Ndiaye, que se formó en el Gambinos Stars Africa de Gambia.

En este elenco, el oriundo de Senegal es parte de Red&Gold Football, empresa conjunta entre Bayern Múnich y Los Ángeles FC para forjar una academia en Gambia, la que se mantiene en funcionamiento desde 2023.

Bara Sapoko Ndiaye es el primer jugador formado en dicha academia en debutar por el Bayern Múnich, donde llegó en enero de este año.

Su estreno fue seguido con emoción por sus excompañeros en Gambia, que festejaron efusivamente el debut profesional del senegalés en la Bundesliga.