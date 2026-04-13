;

Amplían detención de dos bolivianos acusados de intervenir zanja fronteriza en Colchane: buscaban taparla

La Fiscalía obtuvo más plazo para indagar el uso de maquinaria en sector limítrofe, donde se habrían realizado trabajos para alterar barrera de control en el norte.

Martín Neut

Retroexcavadora

Retroexcavadora / Cristofer Devia/ Uno noticias

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte amplió la detención de dos ciudadanos bolivianos sorprendidos interviniendo la zanja fronteriza en Colchane, región de Tarapacá, una de las principales medidas del plan “Escudo Fronterizo” impulsado por el gobierno para frenar delitos en la zona norte.

El procedimiento se originó tras información que alertaba sobre el uso de maquinaria pesada para habilitar pasos clandestinos.

Revisa también:

ADN

Con esos antecedentes, equipos del OS7, OS9 y SEBV de Carabineros realizaron patrullajes en el sector, donde encontraron una retroexcavadora operada por dos sujetos de 31 y 43 años, uno de ellos con antecedentes por contrabando.

El capitán Hans Burdiles, subcomisario de Colchane, explicó que durante la fiscalización detectaron que la máquina no contaba con placas patentes y estaba siendo utilizada para alterar el terreno.

Retroexcavadora fue incautada y entregada a Aduanas

“Se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos en lugares no habilitados para facilitar el delito de contrabando”, señaló Burdiles.

Ambos imputados fueron detenidos por contrabando de vehículo y quedaron a disposición de la justicia, mientras que la Fiscalía solicitó ampliar su detención para continuar con las diligencias. La retroexcavadora fue incautada y será entregada a Aduanas por instrucción del Ministerio Público.

El hecho ocurre en medio de la construcción de una zanja de tres metros de alto y ancho que se extenderá por 30 kilómetros en la frontera, una obra que busca dificultar el tránsito de vehículos asociados a actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad