Amplían detención de dos bolivianos acusados de intervenir zanja fronteriza en Colchane: buscaban taparla

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte amplió la detención de dos ciudadanos bolivianos sorprendidos interviniendo la zanja fronteriza en Colchane, región de Tarapacá, una de las principales medidas del plan “Escudo Fronterizo” impulsado por el gobierno para frenar delitos en la zona norte.

El procedimiento se originó tras información que alertaba sobre el uso de maquinaria pesada para habilitar pasos clandestinos.

Con esos antecedentes, equipos del OS7, OS9 y SEBV de Carabineros realizaron patrullajes en el sector, donde encontraron una retroexcavadora operada por dos sujetos de 31 y 43 años, uno de ellos con antecedentes por contrabando.

El capitán Hans Burdiles, subcomisario de Colchane, explicó que durante la fiscalización detectaron que la máquina no contaba con placas patentes y estaba siendo utilizada para alterar el terreno.

Retroexcavadora fue incautada y entregada a Aduanas

“Se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos en lugares no habilitados para facilitar el delito de contrabando”, señaló Burdiles.

Ambos imputados fueron detenidos por contrabando de vehículo y quedaron a disposición de la justicia, mientras que la Fiscalía solicitó ampliar su detención para continuar con las diligencias. La retroexcavadora fue incautada y será entregada a Aduanas por instrucción del Ministerio Público.

El hecho ocurre en medio de la construcción de una zanja de tres metros de alto y ancho que se extenderá por 30 kilómetros en la frontera, una obra que busca dificultar el tránsito de vehículos asociados a actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico.