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Sabotaje con maquinaria pesada: detienen a sujetos extranjeros que tapaban zanja del norte usando retroexcavadora

Carabineros sorprendió a dos extranjeros operando una retroexcavadora para rellenar las excavaciones que buscan frenar el ingreso irregular en la Región de Tarapacá.

Mario Vergara

Sabotaje con maquinaria pesada: detienen a sujetos extranjeros que tapaban zanja del norte usando retroexcavadora

Sabotaje con maquinaria pesada: detienen a sujetos extranjeros que tapaban zanja del norte usando retroexcavadora / Mario Andrés Vergara Escobar

Efectivos del OS-7 de Carabineros detuvieron a dos hombres que fueron sorprendidos operando una retroexcavadora en plena frontera con el fin de sabotear las medidas de seguridad del Gobierno. El incidente ocurrió en la zona de Colchane, Región de Tarapacá, durante patrullajes preventivos destinados a vigilar los pasos no habilitados.

Sabotaje a la infraestructura fronteriza

Los sujetos utilizaban la maquinaria pesada para realizar labores de “construcción” inversa en el límite fronterizo:

  • Relleno de zanjas: Se dedicaban a cubrir las excavaciones preexistentes que el Ejecutivo ha construido para frenar la inmigración irregular.
  • Despeje de terreno: La retroexcavadora también era utilizada para aplanar el suelo, presumiblemente para facilitar el ingreso de vehículos o personas por vías ilegales.

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Perfil de los detenidos

Los involucrados son dos ciudadanos de nacionalidad boliviana, de 31 y 43 años respectivamente.

  • Antecedentes: El mayor de los imputados ya contaba con registros policiales previos por delitos similares.
  • Intento de fuga: Al notar la presencia policial, los hombres lanzaron las llaves de la máquina e intentaron huir a pie, pero fueron capturados rápidamente por los efectivos.
  • Situación de la máquina: Aunque inicialmente se sospechó que la retroexcavadora era robada, Carabineros aclaró que la máquina no presentaba encargo por robo.

Ambos individuos quedaron a disposición de la justicia bajo el cargo de contrabando de vehículo y pasaron a control de detención este lunes, donde se espera conocer más detalles sobre el origen de la maquinaria y los posibles nexos con redes de tráfico de personas o mercancías.

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