Alcaraz y Sinner se enfrentarán por primera vez en el año buscando el título de Montecarlo: horario y transmisión por TV / Agencia Getty

Este sábado se dio la lógica en torno a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo.

Por una parte, Jannik Sinner volvió a eliminar a Alexander Zverev, tal como ocurrió en Indian Wells y Miami, imponiéndose por 6/1 y 6/4.

En tanto, Carlos Alcaraz puso fin al sueño del local Valentin Vacherot y despachó al monegasco por un doble 6/4.

Así las cosas, los dos mejores tenistas del ranking ATP se verán las caras por primera vez en el año.

Será el decimoséptimo cruce entre ambos, donde el español tiene ventaja de 10 victorias contra 6 derrotas, aunque su último enfrentamiento, en las ATP Finals del 2025, fue victoria del italiano.

El enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, por la final del Masters 1000 de Montecarlo, se disputará no antes de las 9 de la mañana de Chile este domingo, y tendrá transmisión por TV en la señal de ESPN.