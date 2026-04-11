Alejandro Tabilo ya tiene rival en el ATP de Múnich: va ante una de las “joyas” del tenis mundial

Luego de su paso por el Masters 1.000 de Montecarlo, Alejandro Tabilo (39°) continúa su gira por Europa, preparándose para el próximo Grand Slam: Roland Garros.

Tras despedirse del torneo en Mónaco en segunda ronda ante Jiri Lehecka (13°), “Jano” ahora se traslada a Alemania para disputar el ATP 500 de Múnich, donde ya conoce a su rival.

La primera raqueta nacional enfrentará al sorprendente Joao Fonseca, quien con solo 19 años ya ocupa el puesto 40 del ranking ATP.

El prometedor talento brasileño viene de alcanzar los cuartos de final en Montecarlo, donde cayó ante Alexander Zverev, actual número tres del mundo.

A pesar del gran presente de Fonseca, Tabilo cuenta con un historial favorable: en los dos enfrentamientos previos entre ambos, el chileno se quedó con la victoria. El más reciente fue el pasado 11 de febrero, en los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires.