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AUDIO. Roberto Tobar aclara la polémica con el VAR en el duelo entre la UC y Audax Italiano: “Quiero confirmar que...”

El jefe de la Comisión de Árbitros aseguró a ADN Deportes que la herramienta funcionó sin problemas de conexión durante el partido.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitro de Chile

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitro de Chile

00:33

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La Universidad Católica sumó un importante triunfo ante Audax Italiano en la presente fecha de la Liga de Primera, en un partidazo que terminó 4-3 a favor de los cruzados.

Eso sí, la polémica se instaló en el Bicentenario de La Florida luego de que se especulara con que el VAR no estuvo operativo durante el encuentro, sin que se informara de aquello a jugadores ni asistentes.

Fue el propio presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, quien en conversación con ADN Deportes desmintió esta situación, asegurando que la asistencia tecnológica sí estuvo presente.

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“Quiero confirmar que el desarrollo tecnológico y operativo del VAR en el partido de Audax Italiano versus Universidad Católica funcionó con total normalidad, no registrándose fallas técnicas en la comunicación durante todo el partido”, señaló el exárbitro nacional.

“Así también lo ratifica en su informe técnico, que entrega partido a partido, la empresa proveedora del servicio, donde desmiente categóricamente cualquier anomalía”, cerró Tobar.

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