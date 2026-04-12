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VIDEOS. Alarma en Argentina: figura rompe en llanto tras lesionarse y peligra su presencia en el Mundial 2026

Cristian “Cuti” Romero podría perderse la Copa del Mundo tras sufrir un golpe en la rodilla en su último partido con el Tottenham.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcos Brindicci

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que lesionarse en esta etapa de la temporada podría ser catastrófico tanto para los futbolistas como para sus selecciones.

Quienes se despertaron con una terrible noticia fueron los argentinos, ya que Cristian Romero, una de sus principales figuras y pilar defensivo en la “albiceleste”, salió lesionado y entre lágrimas de su último partido con el Tottenham por la Premier League.

En el duelo donde los Spurs cayeron por 1-0 ante Sunderland, el zaguero tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 70, luego de un choque con su arquero, lo que le provocó un fuerte golpe en la rodilla derecha.

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Las primeras imágenes de la lesión no son nada alentadoras para el “Cuti”, quien no pudo contener el llanto al salir del campo. Desde Argentina ya comienzan a especular con una posible complicación grave que lo deje fuera de la lista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo en Norteamérica.

Según detalló el periodista Gastón Edul, Romero se someterá a exámenes este lunes para determinar si se trata solo de un golpe o si tiene comprometido el ligamento colateral de la rodilla derecha.

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