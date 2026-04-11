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VIDEOS. En guerra de golazos, la UC se lleva los tres puntos en el partido del año en el fútbol chileno

Los cruzados siguen en la parte alta de la tabla luego de vencer 4-3 al Audax Italiano en La Florida.

Carlos Madariaga

En guerra de golazos, la UC se lleva los tres puntos en el partido del año en el fútbol chileno

En guerra de golazos, la UC se lleva los tres puntos en el partido del año en el fútbol chileno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Absolutamente ninguno de los 3.934 espectadores que llegaron al Bicentenario de La Florida se esperaban el desenlace del partido en que Audax Italiano y la UC libraron una verdadera guerra de goles por la novena fecha de la Liga de Primera.

Fue tal el vértigo entre ambos elencos que hubo cinco goles en el primer tiempo en la zona sur de Santiago.

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A los 4 minutos, Giovanni Chiaverano avisó con un zurdazo que permitió abrir la cuenta para los locales.

Sin embargo, la UC reaccionó rápido al anotar el empate al minuto 11 con un cabezazo de Clemente Montes.

A los 28 minutos, Franco Troyansky volvió a darle la ventaja al Audax Italiano con una gran definición para finiquitar un contragolpe “tano”.

Aun así, la UC aprovechó la licencia defensiva de los locales y Justo Giani entró en área chica para igualar a los 33.

El cierre del primer tiempo vino con la guinda de la torta cuando Matías Palavecino se sacó a tres jugadores en el área rival para concretar la remontada.

Sin embargo, en el segundo tiempo, se mantuvo la tónica de golazos y Marco Collao, con un bombazo, puso el 3-3 a los 53 minutos.

El partido se mantuvo en una dinámica de vulnerabilidad defensiva por parte de ambos, considerando que se anularon goles por offside de Justo Giani y Michael Fuentes.

Eso sí, todo se desequilibró luego que Marco Collao vio su segunda tarjeta amarilla, dejando al Audax Italiano con 10 jugadores en los últimos 15 minutos del juego.

Con ello, la UC tomó control del partido y, de tanto insistir, encontró premio en un testazo de Juan Ignacio Díaz para el 4-3 al minuto 88.

Audax Italiano se hundió en la desesperación y terminó con 9 jugadores en cancha por la expulsión de Favian Loyola.

Con este vertiginoso 4-3, la UC llegó a 17 puntos para ubicarse transitoriamente terceros, a una sola unidad del líder, Colo Colo. En tanto, los floridanos se estancaron en el duodécimo lugar, con 10 unidades.

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