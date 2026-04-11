En guerra de golazos, la UC se lleva los tres puntos en el partido del año en el fútbol chileno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Absolutamente ninguno de los 3.934 espectadores que llegaron al Bicentenario de La Florida se esperaban el desenlace del partido en que Audax Italiano y la UC libraron una verdadera guerra de goles por la novena fecha de la Liga de Primera.

Fue tal el vértigo entre ambos elencos que hubo cinco goles en el primer tiempo en la zona sur de Santiago.

A los 4 minutos, Giovanni Chiaverano avisó con un zurdazo que permitió abrir la cuenta para los locales.

🟢💥⚽ Se abrió la cuenta en La Florida



Giovani Chaverano aprovechó la falta de un despeje efectivo de #LosCruzados y anotó el primer tanto para Audax Italiano en este #MatchdaySábado.



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Sin embargo, la UC reaccionó rápido al anotar el empate al minuto 11 con un cabezazo de Clemente Montes.

✈️🥵🔝 ¡PERO QUÉ DEFINICIÓN, CLEMENTE!



Fernando Zuqui lanzó un hermoso pase por aire que conectó con la cabeza de Montes y su testarazo fue sencillamente espectacular para el empate de #LosCruzados en este #MatchdaySábado.



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A los 28 minutos, Franco Troyansky volvió a darle la ventaja al Audax Italiano con una gran definición para finiquitar un contragolpe “tano”.

🥵💥⚽ ¡OTRA DEFINICIÓN DE LUJO!



Franco Troyansky hizo que Audax Italiano recuperara la ventaja luego de una veloz transición que lo dejó mano a mano con Vicente Bernedo en este #MatchdaySábado.



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Aun así, la UC aprovechó la licencia defensiva de los locales y Justo Giani entró en área chica para igualar a los 33.

🌧️⚽🛡️ LLUEVEN LOS GOLES EN LA FLORIDA#LosCruzados, nuevamente, responden a tiempo y a través de Justo Giani nuevamente igualan las acciones en este #MatchdaySábado.



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El cierre del primer tiempo vino con la guinda de la torta cuando Matías Palavecino se sacó a tres jugadores en el área rival para concretar la remontada.

⚪🔵😱 ¡#LOSCRUZADOS TOMAN VENTAJA!



Universidad Católica le da la vuelta al marcador por medio de Matías Palavecino, mientras que Audax Italiano se queja de una falta previa al gol que pone el 2-3.



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Sin embargo, en el segundo tiempo, se mantuvo la tónica de golazos y Marco Collao, con un bombazo, puso el 3-3 a los 53 minutos.

🥵🥵🥵 ¡GOLÓN DEL CUMPLEAÑERO!



Marco Collao impuso la igualdad con este tanto al ángulo en el #MatchdaySábado, ante un Vicente Bernedo que no pudo hacer nada.



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El partido se mantuvo en una dinámica de vulnerabilidad defensiva por parte de ambos, considerando que se anularon goles por offside de Justo Giani y Michael Fuentes.

Eso sí, todo se desequilibró luego que Marco Collao vio su segunda tarjeta amarilla, dejando al Audax Italiano con 10 jugadores en los últimos 15 minutos del juego.

Con ello, la UC tomó control del partido y, de tanto insistir, encontró premio en un testazo de Juan Ignacio Díaz para el 4-3 al minuto 88.

⚽👏🔵 ¡Fue el turno de Juan Ignacio Díaz!



Con un centro de Jimmy Martínez, el zaguero de #LosCruzados se le adelantó a Fernando Zampedri y Justo Giani para volver a poner en ventaja a La UC.



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Audax Italiano se hundió en la desesperación y terminó con 9 jugadores en cancha por la expulsión de Favian Loyola.

Con este vertiginoso 4-3, la UC llegó a 17 puntos para ubicarse transitoriamente terceros, a una sola unidad del líder, Colo Colo. En tanto, los floridanos se estancaron en el duodécimo lugar, con 10 unidades.