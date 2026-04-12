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Presidenta del Senado por investigación contra Camila Flores: “Tiene que operar la presunción de inocencia”

Paulina Núñez señaló que la senadora “está tranquila” y que “todo se tiene que investigar, incluso lo que surge de manera anónima”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco.

Según un reportaje de T13, la acusación sostiene que Flores se habría apropiado de parte de los sueldos de sus asesores mediante un eventual mecanismo.

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La senadora Camila Flores | Foto: Oscar Guerra/Uno Noticias / Oscar Guerra

Consultada por la situación, Núñez señaló en el programa Mesa Central que “todo se tiene que investigar”, pero advirtió que en este tipo de casos “tiene que operar la presunción de inocencia”.

“Es vital la presunción de inocencia”

“Hablé con la senadora Flores, ella está tranquila, inmediatamente puso todo a disposición (...) lo demás le corresponde al abogado de la senadora”, añadió.

Respecto a cuestionamientos sobre las asignaciones parlamentarias, la legisladora indicó que “son recursos públicos y tienen que ir, en la forma y en el fondo, a donde están destinados. Objetivamente, hoy día los recursos están destinados a hacer una labor parlamentaria como corresponde”.

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“El control llega hasta que se le deposita o paga a cada persona. Lo que ocurre después ya depende de uno (...) Pero insisto: todo se tiene que investigar, incluso lo que surge de manera anónima, y también es vital la presunción de inocencia”, finalizó Paulina Núñez.

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