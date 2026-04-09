Investigación a senadora Camila Flores: RN pide “celeridad” y llama a respetar principio de inocencia

La investigación por presunto fraude al Fisco que afecta a la senadora Camila Flores generó reacciones en Renovación Nacional, desde donde su directiva llamó a acelerar las diligencias y reiteró que, por ahora, rige el principio de inocencia.

La presidenta del partido, Andrea Balladares, señaló que la colectividad ya tomó contacto con la parlamentaria, quien manifestó su disposición a colaborar con la indagatoria que lidera la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Camila Flores / Constanza Ovalle Ampliar

“En temas de recursos públicos debemos ser completamente transparentes”, sostuvo la dirigenta, enfatizando además la necesidad de que la causa avance con rapidez. A su juicio, la demora en este tipo de procesos puede afectar gravemente la confianza en las instituciones democráticas.

La investigación, que se mantiene bajo reserva, se originó tras una denuncia anónima que apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias durante el período en que Flores se desempeñó como diputada. Entre los antecedentes conocidos, se incluyen mensajes que darían cuenta de un supuesto mecanismo para el uso indebido de fondos públicos.

Desde RN recalcaron que no corresponde adoptar sanciones internas mientras no exista una formalización. En esa línea, Balladares explicó que el partido tiene un criterio claro: cuando un militante es formalizado por la justicia, se suspenden sus derechos dentro de la colectividad. Sin embargo, mientras la causa esté en etapa investigativa, se debe respetar el debido proceso.

Por su parte, la defensa de la senadora ha rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas y asegurando que existen motivaciones ajenas al ámbito público. Asimismo, su equipo jurídico adelantó que evaluará acciones legales, incluyendo eventuales querellas por denuncias falsas.