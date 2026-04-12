“Si ellos luchan, nosotros lucharemos”: Irán desafía a Trump tras orden de bloqueo en el estrecho de Ormuz

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf –quien encabezó las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán–, advirtió que su país no cederá ante amenazas, luego de que el presidente Donald Trump ordenara un bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

“Si ellos luchan, nosotros lucharemos, y si vienen con lógica, nosotros responderemos con lógica. No cederemos a ninguna amenaza, que pongan a prueba nuestra voluntad una vez más para que podamos darles una lección aún mayor”, dijo a periodistas tras regresar a Teherán.

Cabe recordar que las conversaciones de paz entre ambos países terminaron sin acuerdo . Tras ello, Trump dijo en su red Truth Social que, si bien si bien “se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos”, Irán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

Bloqueo naval del estrecho de Ormuz

En ese contexto, añadió: “Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”.