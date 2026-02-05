Viktor Orbán tras reunión con Kast: “Al igual que Hungría, Chile valora las sociedades tradicionales basadas en la familia”

En el marco de su gira europea, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo este miércoles encuentros reservados en Budapest con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Tras la cita, Orbán destacó públicamente la visita y afirmó que fue “un agrado” convertirse en el primer líder europeo en recibir a Kast desde su triunfo electoral del 14 de diciembre.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el jefe de gobierno húngaro señaló que la conversación estuvo centrada en el combate a la migración irregular y en políticas de apoyo a las familias.

“Conversamos sobre nuestra lucha contra la migración ilegal y las maneras de apoyar a las familias. Al igual que Hungría, Chile valora las sociedades tradicionales basadas en la familia”, escribió.

En su segundo día en Europa, el fundador del Partido Republicano recordó además una visita realizada en mayo de 2024 al sistema de control fronterizo de Hungría, donde se levantaron cercos de alambre para frenar el ingreso de refugiados. Esta vez, aseguró, pudo constatar sus efectos en terreno.

Pese a ese diagnóstico, Kast aclaró que no pretende trasladar de manera literal el modelo húngaro a Chile. “Cada país tiene su propia realidad”, afirmó, explicando que su interés está en recoger experiencias que puedan servir como referencia.

El encuentro se produjo en un contexto en el que el gobierno de Viktor Orbán ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales por el debilitamiento de la democracia en Hungría.

🇭🇺🤝🇨🇱 Pleasure to meet with @joseantoniokast, President-elect of Chile, in Budapest. We discussed our fight against illegal migration and ways to support families. Like Hungary, Chile values traditional, family-based societies. Honoured to be the first European leader to meet… pic.twitter.com/kdBo6cMb5N — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 4, 2026

Cuestionamientos al modelo húngaro

“En 2010, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llegó al poder. Desde entonces, él y su partido, Fidesz, han desmantelado sistemáticamente el sistema legal del país y modificado el sistema electoral para asegurar futuras victorias”, sostiene la organización Civil Rights Defenders.

Según testimonios de 170 personas encargadas del conteo de votos, el oficialismo de Hungría habría obtenido su estrecha “supermayoría” mediante una combinación de “fraude y un sistema electoral manipulado”, afirma la organización.

Unhack Democracy menciona prácticas como compra de votos, traslado de electores desde países vecinos, irregularidades en el padrón, fallas en plataformas electorales y manipulación de votos desde el extranjero.

Desde 2011, Fidesz puede retirar licencias y sancionar a medios sin entregar mayores explicaciones, mientras la propiedad de la prensa se ha concentrado en empresarios cercanos al gobierno y los medios estatales operan bajo control indirecto del partido gobernante.