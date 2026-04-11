Brasil y Estados Unidos sellan alianza estratégica para luchar contra el narcotráfico

En un movimiento clave para la seguridad regional, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos oficializaron este viernes un protocolo de cooperación técnica destinado a desarticular las rutas logísticas de las grandes organizaciones criminales que operan en el continente.

El eje central de este acuerdo radica en la colaboración directa entre las autoridades aduaneras de ambas potencias, con el foco principal puesto en el narcotráfico.

A través de un flujo constante de inteligencia, los organismos de control cruzarán datos para realizar inspecciones de alta precisión en contenedores de carga.

El objetivo es identificar cargamentos de estupefacientes y armamento ilegal en los trayectos marítimos que conectan los puertos estadounidenses con territorio brasileño.

Este anuncio llega como resultado concreto de las conversaciones iniciadas a finales del año pasado. Según explicó el ministro de Finanzas de Brasil, Dario Durigan, esta iniciativa representa el “primer paso relevante” para la agenda de seguridad bilateral.

La implementación del acuerdo ocurre en un escenario diplomático particular. Mientras Washington impulsa la iniciativa regional “Escudo de América”, Brasilia busca mantener una agenda técnica que fortalezca sus aduanas sin necesariamente plegarse a todas las directrices políticas de la Casa Blanca.

El estatus de las facciones

Uno de los puntos de fricción latentes, aunque fuera de la mesa oficial que se elaboró recientemente, es la intención de sectores en Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas.

A pesar de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su rechazo a esta designación, Durigan aclaró que el tema no fue parte de la agenda en esta oportunidad.

“La eventual clasificación de las facciones criminales como terroristas por parte de Estados Unidos no fue mencionada en el encuentro”, enfatizó.

Nuevos estándares de vigilancia

Con esta alianza, se espera que el intercambio de información no solo acelere los procesos de incautación, sino que también permita mapear con mayor exactitud cómo las redes criminales utilizan el comercio exterior para sus operaciones.

El fortalecimiento de estos controles aduaneros es visto por los expertos como una pieza fundamental para reducir el poder de fuego de las bandas transnacionales, atacando directamente su suministro de armas y su capacidad de financiamiento a través del tráfico de sustancias.