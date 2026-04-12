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“No puede ser que siempre con los equipos grandes uno los toca y les cobran falta muy fácil”

Esteban Matus cuestionó el arbitraje durante la derrota de Audax Italiano ante la UC.

Carlos Madariaga

“No puede ser que siempre con los equipos grandes uno los toca y les cobran falta muy fácil”

“No puede ser que siempre con los equipos grandes uno los toca y les cobran falta muy fácil” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En Audax Italiano no quedaron para nada conformes con el arbitraje de Diego Flores en la guerra de goles donde cayeron ante la UC en el Bicentenario de La Florida.

Así lo reflejó el lateral Esteban Matus, aunque puntualmente en la forma en la cual los jueces conducen los encuentros.

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No puede ser que siempre con los equipos grandes uno los toca y cobran falta muy fácil, una pelota dividida al suelo y roja. Cuando es al revés, ni siquiera tienen la intención de verla. Eso es preocupante”, recalcó en diálogo con TNT Sports.

En lo netamente deportivo, Esteban Matus trató de sacar cuentas positivas pese a la caída, pensando en el choque del martes, por Copa Sudamericana, ante Vasco da Gama en Brasil.

Anduvimos bien, no se nos dio otra vez, pero vamos mejorando. Viene un panorama difícil, pero los partidos se juegan en la cancha. Hay que seguir trabajando”, cerró Esteban Matus.

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