Sonríen en La Cisterna: Atlético Mineiro salda su deuda por Iván Román y deja millonario ingreso a Palestino

Iván Román, actualmente en Atlético Mineiro, es uno de los futbolistas formados en Palestino que están dando de qué hablar de cara al futuro del fútbol chileno.

Sin embargo, su traspaso desde los “árabes” al cuadro brasileño estuvo cargado de polémica por la nula disposición del “Galo” a pagar el fichaje, lo que incluso derivó en una demanda ante la FIFA.

Finalmente, y luego de más de un año de deuda, AS Chile informó que Mineiro ya hizo efectivo el pago del traspaso, esto ante las advertencias del ente rector del fútbol mundial y la posibilidad de ser sancionados.

En total, los brasileños debían pagar tres cuotas de 500.000 dólares, pactadas para septiembre de 2025, enero de 2026 y abril de este año, las cuales fueron depositadas en los últimos días en las cuentas de Palestino.

Esto significa un ingreso de 1.500.000 dólares para los “baisanos”, que además conservan el 50% del pase de Iván Román, por lo que, en caso de una futura venta del central, podría seguir viéndose beneficiados.