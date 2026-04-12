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VIDEO. Josué Ovalle sigue encendido en México: suma su cuarto gol en los últimos seis partidos por Mazatlán

El delantero nacional sigue mostrando un buen nivel más allá de los malos resultados de su equipo, penúltimo en la tabla.

Carlos Madariaga

Josué Ovalle sigue encendido en México: suma su cuarto gol en los últimos seis partidos por Mazatlán

Josué Ovalle sigue encendido en México: suma su cuarto gol en los últimos seis partidos por Mazatlán / ALFREDO ESTRELLA

Si hay un chileno que ha sorprendido en lo que va del Torneo de Clausura de la Liga MX es Josué Ovalle.

Quien fuera parte del ascenso de Deportes Concepción en 2025 regresó a Deportes Limache, que lo envió a préstamo al Mazatlán.

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En tierras aztecas, aunque su equipo no ha tenido grandes actuaciones, Josué Ovalle ha destacado por sus cifras.

Este domingo volvió a dar otra muestra luego de jugar 82 minutos en la derrota 3-1 ante Pumas.

En Ciudad Universitaria, eso sí, Josué Ovalle se las arregló para comandar un contragolpe y resolver de gran forma para el descuento de Mazatlán, completando su quinto gol en el Torneo de Clausura.

El chileno de 25 años está en racha, considerando que ha anotado cuatro goles y entregó una asistencia en los últimos seis encuentros del elenco azteca, que, pese a dichos números, es penúltimo en la tabla de la Liga MX.

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