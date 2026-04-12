Rodrigo Rojas sigue haciendo historia para el karate chileno y, la mañana de este domingo, volvió a consagrarse campeón en una fecha de la Premier League, esta vez en Leshan, China.

El miembro del Team Chile y campeón panamericano en Santiago 2023 se desplazó hasta el gigante asiático para colgarse su segunda medalla de oro en la competición, ya que en enero pasado ya había conquistado la primera fecha del circuito.

En esta ocasión, el atleta nacional derrotó en la final de la categoría sobre 84 kilos al bosnio Anes Bostandzic por 7-6, en un duelo bastante disputado.

Con esta victoria en China, Rodrigo Rojas consiguió su segunda medalla de oro en 2026 y la tercera de su carrera. La primera la obtuvo en Fortaleza, Brasil, hace más de 10 años.

Ahora, la siguiente fecha del evento está programada para el fin de semana del 12 al 14 de junio en Rabat, Marruecos, donde Rojas podría seguir ampliando su palmarés en la élite del karate.