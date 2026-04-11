Más de 110 mil personas en todo el país compitieron en “La corrida más grande de Chile” / MAX MONTECINOS

En el marco del Día del Deporte que se conmemoró el pasado lunes, el Ministerio del Deporte desarrolló este sábado “La corrida más grande de Chile”.

Con largadas simultáneas en todas las capitales regionales, la convocatoria superó con largueza los 70 mil inscritos de la edición 2025.

De hecho, de Arica a Punta Arenas, las estimaciones hablan de más de 110 mil personas haciendo deporte a lo largo del país, con más de 40 mil personas solo en Santiago para recorridos de 3 y 5 kilómetros.

“Este tipo de iniciativas demuestran que el deporte es un espacio de encuentro, de bienestar y de comunidad, abierto a todos, sin importar la edad o el nivel. Como Ministerio del Deporte, seguiremos impulsando estas instancias que invitan a moverse, a compartir y a construir un Chile más sano y unido”, aludió al respecto la Ministra del Deporte, Natalia Duco.

Por su parte, la directora nacional (s) del Instituto Nacional de Deportes, Lorena Castillo, destacó el despliegue institucional que hizo posible esta actividad: “Detrás de cada largada hubo un esfuerzo enorme de planificación, gestión y compromiso de funcionarias y funcionarios que hicieron posible que esta fuera una experiencia segura, ordenada y abierta a toda la ciudadanía. Este es el tipo de iniciativas que reflejan el impacto que podemos lograr cuando trabajamos de manera articulada por el bienestar de las personas”, concluyó.