Este domingo, Puerto Varas se paralizó con la primera edición en la ciudad de un Ironman 70.3, que dejó grandes noticias para los triatletas chilenos.

750 metros de natación en el Lago Llanquihue, 90 kilómetros de ciclismo por las rutas australes de Chile y otros 21 km de trote por las calles de la comuna fueron las exigentes pruebas que debieron completar los atletas.

En la categoría masculina, el encargado de quedarse con el primer lugar fue el alemán Marcel Bolbat, con un implacable tiempo de 3 horas, 25 minutos y 30 segundos.

Diez minutos después arribaron quienes completaron el podio: el argentino Luciano Taccone, en el segundo puesto, y el chileno Martín Baeza, quien se quedó con el bronce de la categoría.

¡Oro chileno en la carrera femenina!

La gran alegría para el deporte nacional estuvo en manos de Macarena Salazar, quien se quedó con el triunfo en Puerto Varas con un magnífico tiempo de 4 horas, 7 minutos y 48 segundos.

Esta victoria, además de consagrarla en esta edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas, la clasifica directamente al Mundial de Triatlón 70.3.