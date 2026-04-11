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Ministra Steinert anuncia más rondas de Carabineros en colegios con “mayor exposición” a hechos de violencia

La titular de Seguridad vinculó las medidas en terreno con proyectos de ley orientados a agravar las penas ante hechos de violencia en entornos escolares.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Esta mañana, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió con su par de Vivienda, Iván Poduje, y con los generales directores de Carabineros y la PDI, Marcelo Araya y Eduardo Cerna, para coordinar la recuperación de espacios públicos en la comuna de La Pintana.

Tras la cita, la secretaria de Estado anunció que se reforzará la seguridad en los establecimientos educacionales más expuestos a hechos de violencia.

“En los colegios tenemos proyectos de ley y en seguridad lo que corresponde es agravar las penas establecidas en el artículo 12 del Código Penal”, dijo.

“Sí estamos actuando”

En esa línea, Trinidad Steinert añadió que “con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de colegios que revisten mayor exposición”.

“No vamos a decir cuáles son por razones obvias de seguridad, no podemos exponer, hay cosas que nosotros no podemos comunicar, pero sí estamos actuando”, aseguró.

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