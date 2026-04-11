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Detienen a tres sujetos por brutal homicidio en Iquique: víctima fue atacada con un taladro en al menos 30 ocasiones

Los imputados, todos con antecedentes, fueron capturados por Carabineros del OS9 en coordinación con la Fiscalía de Tarapacá.

Cristóbal Álvarez

Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina

Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina / Hans Scott

Durante este sábado, personal del OS9 de Carabineros, en coordinación con el equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Tarapacá, detuvo a tres sujetos presuntamente responsables del homicidio de un hombre de 40 años en la ciudad de Iquique.

Según los antecedentes de la investigación, la víctima fue interceptada por un grupo de individuos, quienes le propinaron golpes con objetos contundentes y posteriormente utilizaron un taladro eléctrico para atacarlo en al menos 30 ocasiones, provocándole la muerte. Tras la agresión, el cuerpo fue abandonado en la vía pública.

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El coronel Diego Salas, prefecto de Iquique, explicó que el trabajo investigativo permitió avanzar rápidamente en la identificación de los responsables y detalló parte del procedimiento.

“Queremos dar cuenta a la ciudadanía de un exitoso procedimiento adoptado por la sección OS9 Tarapacá, donde, por medio de las cámaras, se percibe que desde un vehículo en movimiento es arrojada una persona, la cual, minutos después, es certificada fallecida por personal de salud”, señaló.

Asimismo, detalló que el análisis de registros de cámaras de televigilancia permitió identificar el vehículo utilizado en el traslado del cuerpo en menos de 24 horas, lo que fue clave para concretar las detenciones.

Los tres imputados, de 49, 45 y 32 años, cuentan con antecedentes penales previos y quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

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