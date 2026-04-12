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Con cuchillo y arma de fogueo: detienen a tres menores de 14 y 15 años por asaltos a transeúntes en La Reina

El procedimiento se inició tras el robo a una joven de 19 años y permitió vincularlos con otro delito en el sector.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / VICTOR HUENANTE

Carabineros detuvo a tres menores acusados de asaltar a transeúntes en la comuna de La Reina, región Metropolitana, tras una serie de denuncias por robos con intimidación.

Todo se inició luego de que una joven de 19 años fuera asaltada por sujetos armados con un arma de fuego y un cuchillo, quienes le sustrajeron su celular mientras transitaba por Eduardo Aleld con Julio Monte Bruno.

La rápida intervención de personal municipal permitió retener a los individuos durante su huida, hasta la llegada de Carabineros.

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Otro robo

La mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16 Comisaría de La Reina, indicó que, tras una serie de diligencias, lograron incautar “un cuchillo y una pistola de fogueo, elementos utilizados por los detenidos en la comisión del delito (...), además de la recuperación de la especie sustraída”.

Tras ser trasladados a la unidad policial, se determinó que los sujetos también estarían implicados en otro robo con intimidación, que tuvo como víctima a una mujer de 52 años, cuyo teléfono celular también fue recuperado.

Los imputados corresponden a dos adolescentes de 15 años y uno de 14, quienes pasarán a control de detención este domingo.

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