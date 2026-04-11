¡Pasajero de sangre fría! Rescatan a una serpiente de los rieles en una estación del Metro de Santiago

Durante las últimas horas se volvió a vivir una situación inédita en el Metro de Santiago, esta vez con un animal de protagonista.

Y es que en estación San Pablo (L5) se reportó el hallazgo de una pequeña serpiente que parecía perdida e ignorada en las instalaciones.

Personal del Metro, en compañía con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), activaron todos los protocolos de seguridad para reaccionar de la mejor manera posible y de forma oportuna.

“Gracias al trabajo colaborativo, ya está en buenas manos y fue trasladada a un refugio especializado, donde recibirá los cuidados que necesita”, escribieron a través de redes sociales.

Desde la empresa de transporte fueron enfáticos: “Nuestro equipo actuó con todos los protocolos para resguardar su bienestar y la seguridad de las personas”.

La publicación está acompañada de un video donde se puede ver cómo los trabajadores realizan sus maniobras con el nivel de cuidado necesario para extraer la serpiente de los rieles.

De igual manera, por el momento no se han entregado detalles concretos ni oficiales de cómo el animal pudo haber llegado allí.

¿Qué hacer si ves fauna silvestre en el Metro?

Aunque ver una serpiente en medio de la ciudad es poco común, las autoridades recordaron la importancia de actuar de forma debida.

Lo primero es avisar de inmediato al personal y mantener la distancia adecuada en caso de que así lo requiera. Asimismo, se solicita no intentar captrurarlas.

El servicio de la Línea 5 no se vio afectado de forma profunda mientras se realizaba el rescate. requiriendo un corte de energía rápido y focalizado.