Muerte de fiscal en Viña del Mar: esto es lo que se sabe del fallecimiento de Álvaro Ortiz

Durante la mañana de este sábado 11 de abril, el fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al interior del Juzgado de Garantía de la ciudad, antes del inicio de las audiencias programadas.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía Regional de Valparaíso, el persecutor recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue asistido por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), sin embargo, no logró sobrevivir.

El hecho generó conmoción en el ámbito judicial, considerando que Ortiz Moya se encontraba en funciones al momento de su fallecimiento. Desde la institución confirmaron que la causa preliminar corresponde a un paro cardiorrespiratorio.

A través de un comunicado, la Fiscalía expresó su pesar por lo ocurrido y extendió condolencias a la familia del profesional. “Como Fiscalía solicitamos el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución”, indicaron.

El fiscal se desempeñaba en la jurisdicción de Viña del Mar y contaba con trayectoria en el Ministerio Público, incluyendo labores como fiscal adjunto en San Antonio, donde participó en diversas investigaciones.

En paralelo, la Policía de Investigaciones realizará diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.