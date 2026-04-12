;

Britney Spears toma una drástica decisión tras haber “tocado fondo” con sus adicciones

La cantante cuenta con el apoyo de su círculo íntimo buscando una mejora y estabilidad a futuro.

José Campillay

Britney Spears toma una drástica decisión tras haber “tocado fondo” con sus adicciones

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica debido a su comportamiento y actitudes, aunque esta vez con una connotación positiva.

Y es que la popular cantante decidió dar un paso clave para su futuro, pensando en su bienestar. Según informó el portal TMZ, ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación.

La idea es por fin superar sus problemas de larga data relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Hay que recordar que en el último tiempo había estado generando ruido en redes sociales por sus publicaciones.

Revisa también:

ADN

El entorno de la ‘Princesa del Pop’ habría desempeñado un papel fundamental en esta decisión. Tras semanas de preocupación por su bienestar, sus allegados lograron persuadirla para que buscara ayuda profesional.

De acuerdo a fuentes cercanas al círculo cercano de Britney, a sus 44 años “se da cuenta de que ha tocado fondo”, por lo que necesita un cambio y un impulso.

La recaída de la intérprete parece haber alcanzado un punto crítico tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) en el condado de Ventura, California, ocurrido el pasado 4 de marzo de 2026.

En aquel incidente, la Patrulla de Caminos de California la detuvo tras recibir reportes de un vehículo circulando de manera errática por la autopista.

Además del bienestar personal, existe un componente estratégico detrás de su ingreso al centro de tratamiento. Con una audiencia programada en la corte para el próximo 4 de mayo, su equipo legal y asesores consideran que este movimiento demuestra un compromiso real frente a la justicia.

“Ella sabe que, estratégicamente, esto se verá bien ante el juez; que se lo está tomando en serio”, señaló un informante sobre el proceso legal que enfrenta la estrella.

El optimismo sobre el futuro de Britney Spears

Los reportes indican que la cantante ha tenido dificultades persistentes con el alcohol y el uso de Adderall, un fármaco para el cual solía abastecerse durante sus viajes frecuentes a México.

A diferencia de ocasiones anteriores en las que abandonó los tratamientos tras pocos días, esta vez se espera que la estancia sea prolongada.

Aunque los programas estándar suelen ser de 30 días, se estima que la icónica artista podría permanecer bajo cuidado profesional por un periodo mayor para asegurar una recuperación significativa.

Este nuevo capítulo en la vida de Britney Spears se enmarca en un momento de alta sensibilidad pública, recordando las crisis personales que derivaron en su mediática tutela legal, la cual terminó en 2021.

Hoy, con el control de sus decisiones, sus seguidores y familiares esperan que este ingreso voluntario marque el inicio definitivo de una etapa de estabilidad para su vida.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad