Britney Spears toma una drástica decisión tras haber “tocado fondo” con sus adicciones

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica debido a su comportamiento y actitudes, aunque esta vez con una connotación positiva.

Y es que la popular cantante decidió dar un paso clave para su futuro, pensando en su bienestar. Según informó el portal TMZ, ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación.

La idea es por fin superar sus problemas de larga data relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Hay que recordar que en el último tiempo había estado generando ruido en redes sociales por sus publicaciones.

El entorno de la ‘Princesa del Pop’ habría desempeñado un papel fundamental en esta decisión. Tras semanas de preocupación por su bienestar, sus allegados lograron persuadirla para que buscara ayuda profesional.

De acuerdo a fuentes cercanas al círculo cercano de Britney, a sus 44 años “se da cuenta de que ha tocado fondo”, por lo que necesita un cambio y un impulso.

La recaída de la intérprete parece haber alcanzado un punto crítico tras su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) en el condado de Ventura, California, ocurrido el pasado 4 de marzo de 2026.

En aquel incidente, la Patrulla de Caminos de California la detuvo tras recibir reportes de un vehículo circulando de manera errática por la autopista.

Además del bienestar personal, existe un componente estratégico detrás de su ingreso al centro de tratamiento. Con una audiencia programada en la corte para el próximo 4 de mayo, su equipo legal y asesores consideran que este movimiento demuestra un compromiso real frente a la justicia.

“Ella sabe que, estratégicamente, esto se verá bien ante el juez; que se lo está tomando en serio”, señaló un informante sobre el proceso legal que enfrenta la estrella.

El optimismo sobre el futuro de Britney Spears

Los reportes indican que la cantante ha tenido dificultades persistentes con el alcohol y el uso de Adderall, un fármaco para el cual solía abastecerse durante sus viajes frecuentes a México.

A diferencia de ocasiones anteriores en las que abandonó los tratamientos tras pocos días, esta vez se espera que la estancia sea prolongada.

Aunque los programas estándar suelen ser de 30 días, se estima que la icónica artista podría permanecer bajo cuidado profesional por un periodo mayor para asegurar una recuperación significativa.

Este nuevo capítulo en la vida de Britney Spears se enmarca en un momento de alta sensibilidad pública, recordando las crisis personales que derivaron en su mediática tutela legal, la cual terminó en 2021.

Hoy, con el control de sus decisiones, sus seguidores y familiares esperan que este ingreso voluntario marque el inicio definitivo de una etapa de estabilidad para su vida.