Britney Spears queda libre tras arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, pero pruebas a pastillas podrían complicarla

El equipo de la cantante reconoce la gravedad del episodio y asegura que este momento podría convertirse en “el inicio de un cambio necesario”.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Axelle/Bauer-Griffin

La cantante estadounidense Britney Spears, de 44 años, enfrenta un nuevo episodio judicial luego de ser detenida en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando agentes de la policía de carreteras interceptaron el vehículo de la artista tras detectar una conducción irregular en las cercanías de su domicilio en Thousand Oaks.

ADN

Getty Images / Lester Cohen/BBMA2016

Tras su arresto, Spears fue trasladada a un hospital para realizar exámenes que determinaran su nivel de alcohol en la sangre. Posteriormente quedó en libertad y deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo.

Según reportes de tmz, durante el procedimiento también se habrían encontrado pastillas en su posesión, presuntamente Adderall (medicamento estimulante a base de anfetaminas), que actualmente están siendo sometidas a análisis para verificar su composición. Dependiendo de los resultados, la situación legal de la artista podría complicarse e incluso abrir la puerta a sanciones más severas.

Revisa también

ADN

A través de un comunicado difundido por su representante, la llamada “Princesa del pop” reconoció la gravedad del episodio. “Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley”, señaló el portavoz, agregando que este momento podría convertirse en “el primer paso hacia un cambio muy necesario en su vida”.

El entorno de la cantante aseguró además que Spears se encuentra emocionalmente afectada tras lo ocurrido, pero que contará con el apoyo de sus seres cercanos para enfrentar el proceso. Entre ellos, su familia y sus hijos, quienes, según el representante, participarán en un plan de apoyo destinado a mejorar su bienestar.

La detención volvió a encender las alertas entre seguidores y medios internacionales sobre el estado personal de la artista, quien en los últimos años ha protagonizado diversos episodios polémicos tras el fin de la tutela legal que controló su vida durante casi 14 años. Mientras avanzan las investigaciones, Spears permanece a la espera de las decisiones judiciales que marcarán el rumbo de su caso.

