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VIDEO. “Olvidé que eras actriz”: el adelanto de la nueva canción de Américo que estaría inspirada en Yamila Reyna

El cantante compartió un avance de su nuevo sencillo, generando comentarios por posibles referencias a su expareja.

Verónica Villalobos

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Santiago

Américo volvió a llamar la atención en redes sociales tras publicar un adelanto de su nueva canción “Actriz”, parte de su próximo álbum “Comunicado Oficial”.

En el registro, el artista aparece junto al compositor Luis Vega, con quien interpreta parte del tema, incluyendo frases que rápidamente generaron interpretaciones entre sus seguidores.

La letra del sencillo aborda un quiebre amoroso, con referencias a una relación marcada por la desconfianza y la exposición de la intimidad, lo que llevó a especular sobre un posible vínculo con su expareja, Yamila Reyna.

Tras la publicación, usuarios en redes sociales comentaron las similitudes entre el contenido de la canción y la relación que ambos mantuvieron, instalando el debate en plataformas digitales.

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