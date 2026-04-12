Justin Bieber en Coachella 2026: El sueldo más caro de la historia y un polémico show con YouTube que dividió al público

Este fin de semana comenzó Coachella 2026, con una interesante parrilla de artistas que han cautivado al público con sus presentaciones.

Dentro del cartel con los cantantes, uno de los nombres más destacados era el de Justin Bieber, quien hizo historia en el festival con su show ante los fieles fanáticos.

El canadiense, que encabezó la jornada del sábado 11 de abril, se consolidó como el artista mejor pagado en la historia del evento, llevándose una cifra que ha sacudido los cimientos de la industria musical.

Aunque la organización de Coachella suele mantener los contratos bajo estricta confidencialidad, fuentes cercanas a la industria confirman que Bieber recibió cerca de $10 millones de dólares por los dos fines de semana.

Con este monto, el intérprete supera los $8 millones de dólares que percibieron en su momento íconos como Beyoncé o The Weeknd.

El elevado costo se atribuye a la exclusividad de su retorno tras años de ausencia de los escenarios, convirtiendo su presencia en el Empire Polo Club en el activo más valioso de la temporada 2026.

Polémica en el escenario

A pesar de la estratosférica inversión, el espectáculo de Justin no estuvo exento de polémicas y dividió a algunos espectadores.

Y es que el artista de 32 años se subió al escenario utilizando solamente un notebook desde donde buscaba sus canciones en YouTube. Incluso en algunos momentos reclamó por el Wi-Fi.

Esto generó críticas en algunos sectores, apuntando a la falta de dedicación y poco nivel de producción, sobre todo para alguien con su trayectoria, lo que contrasta con el monto económico recibido.

De todas formas, hay quienes reconocen esto como un guiño a sus orígenes como fenómeno viral, asegurando que se trataba de algo netamente conceptual, apelando a la nostalgia.

A pesar de la controversia técnica, el repertorio fue un éxito rotundo en términos de audiencia. Justin Bieber arrasó interpretando clásicos que marcaron a una generación, como Baby y Sorry, complementándolos con producciones más recientes.

El número también contó con la participación de invitados de alto nivel como The Kid Laroi, Tems y Wizkid, lo que ayudó a equilibrar la balanza ante la ausencia de músicos o bailarines.