Tras visitar a familiares: hombre fue asesinado a balazos dentro de su auto en Puente Alto

Durante la noche de este viernes, un hombre murió luego de recibir múltiples disparos mientras se encontraba al interior de su vehículo en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas en el pasaje Estación Selva Oscura con Lagunillas, cuando la victima se retiraba tras visitar a unos familiares.

Al momento de subir al automóvil, fue atacado por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones, para luego escapar en dirección desconocida .

Levantan más de 30 vainillas

Al lugar concurrió personal de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer el crimen.

El fiscal Felipe Sepúlveda señaló que “en el homicidio, dos personas le dispararon a la víctima, quien falleció en el lugar”. Asimismo, peritos levantaron más de una treintena de vainillas en el sitio del suceso.

Se informó que la víctima fue identificada como un ciudadano chileno de 30 años, quien contaba con antecedentes penales por delitos como robo y amenazas.