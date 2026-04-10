Pacogate: dictan veredicto condenatorio contra más de 28 acusados por fraude en Carabineros / Pablo Ovalle Isasmendi

El caso conocido como Pacogate sumó este viernes un nuevo capítulo judicial, luego de que se dictara un veredicto condenatorio contra más de 28 personas por el fraude en Carabineros de Chile, una de las tramas de corrupción más graves que ha enfrentado la institución en las últimas décadas.

Según lo expuesto tras la audiencia, el tribunal estableció condenas por delitos de alta gravedad, entre ellos malversación reiterada y lavado de activos.

Desde la salida del tribunal, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, destacó el alcance de la resolución y afirmó que el fallo abre una nueva etapa para el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

En esa línea, remarcó que “los delitos por los cuales se dictó condena el día de hoy por el tribunal son todos con penas de crimen”, y añadió que esas sanciones además se ven agravadas por la reiteración.

Fiscalía y CDE apuntan a un “grave” daño institucional

Asimismo, Campos sostuvo que el veredicto permite revisar las medidas cautelares vigentes y anticipó que todavía queda por resolver el destino de una gran cantidad de bienes y dineros retenidos durante la investigación.

Junto con eso, puso el foco en el impacto institucional del caso y advirtió que “el grave daño que se le causó a la institucionalidad de Carabineros de Chile” también alcanzó al país.

Por otro lado, el consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, valoró el resultado de la jornada y aseguró que, en términos generales, existe conformidad con lo resuelto.

Según señaló, “los delitos más importantes que cobran la malversación resultaron la mayoría condenados, el delito lavado de activos también”, aunque precisó que todavía será clave revisar el contenido de la sentencia una vez que quede redactada.

Campos aseguró que recién en febrero de 2027 se conocerá el fallo definitivo, pero insistió en que la magnitud de los hechos, la reiteración de los delitos y el perjuicio provocado a la fe pública deberían pesar al momento de fijar las condenas.