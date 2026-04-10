Bus RED del recorrido B20 se incendia en plena Costanera Norte / Foto RRSS

Un bus del sistema RED correspondiente al recorrido B20 se incendió este viernes mientras transitaba por la Costanera Norte, a la altura de la comuna de Independencia, generando congestión vehicular en un horario de alta circulación.

La máquina trasladaba a 10 pasajeros junto al conductor, quienes lograron evacuar sin registrar lesiones.

Según informó el voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Andrés Monardes, el fuego se habría originado por un desperfecto mecánico, aunque su causa exacta será determinada por el Departamento de Investigación de Incendios.

“Es un bus de transporte público, el cual venía con pasajeros y por un desperfecto del vehículo, este comenzó a incendiarse. La determinación de cuál fue la causa es parte de investigación”, explicó.

Bus RED del recorrido B20 se incendia en plena Costanera Norte / Foto RRSS Ampliar

Se interrumpió momentáneamente el tránsito

Bomberos logró controlar la emergencia evitando que las llamas se extendieran hacia sectores cercanos, incluidos estacionamientos de la PDI. Solo se reportaron daños en pastizales aledaños, sin afectar infraestructura ni otros vehículos.

Monardes también detalló que el conductor no recibió alertas previas en el panel del bus. “Si no es por otro transeúnte que venía en un vehículo y le avisó que se venía quemando, el chofer no se hubiese dado cuenta”, afirmó.

El hecho obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito en la vía, una de las más transitadas de la capital.