Municipalidad de Puente Alto enfrenta disputa judicial por $90 millones en caso de funcionaria de 98 años despedida

Un conflicto laboral enfrenta a la Municipalidad de Puente Alto y a la funcionaria Berta Benavente, de 98 años, despedida en noviembre de 2025 tras casi 25 años de servicio. La exfuncionaria presentó una demanda en enero, en la que reclama una compensación de $90 millones.

El caso se tensionó luego de que, en marzo, el municipio propusiera una conciliación por ese monto, condicionada a la aprobación del concejo municipal.

Sin embargo, la propuesta no fue finalmente sometida a votación, lo que ha sido cuestionado por la defensa de la trabajadora. El abogado de la demandante, Christian Gore, acusó que el municipio incumplió lo acordado en la instancia judicial.

“Nos parece increíble la actitud”

“Nos parece increíble la actitud que adoptó el alcalde de Puente Alto (…) pues lo que hace es derechamente un engaño al arribar a un acuerdo reparatorio propuesto por un tribunal”, señaló según La Tercera.

Desde el municipio, en tanto, negaron la existencia de un acuerdo cerrado y defendieron la decisión del alcalde.

En su respuesta indicaron que “la decisión de no someter la conciliación a la aprobación del concejo municipal no constituye un acto ilícito, sino el ejercicio legítimo de facultades legales conferidas al Sr. alcalde”, agregando que no hay obligación de aprobar la conciliación.