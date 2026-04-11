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Rodrigo Rojas clasifica a su segunda final del año en la Premier League del karate: este domingo va por el oro

Quien se impusiera en Estambul ahora se metió en la definición de la fecha en Leshan, China.

Carlos Madariaga

Rodrigo Rojas clasifica a su segunda final del año en la Premier League del karate: este domingo va por el oro

Rodrigo Rojas clasifica a su segunda final del año en la Premier League del karate: este domingo va por el oro / Instagram @rodrigo.rojasm

Un espectacular arranque de temporada ha tenido el karateca Rodrigo Rojas en la disputa de las fechas de la Premier League de la especialidad.

En enero pasado, el campeón panamericano en Santiago 2023 ya se había quedado con el oro en la categoría sobre 84 kilos en la fecha que se disputó en Estambul.

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Ahora, Rodrigo Rojas se desplazó hasta China para disputar la fecha de Leshan, donde superó al chino Ang Zhai, el alemán Nikolai Sekot, el kazajo Dias Anarbekov y al ucraniano Ryzvan Talibov para clasificarse a la final.

El deportista nacional buscará el oro este domingo enfrentando al bosnio Anez Bostandzic, pelea que desarrollará a contar de las 6 de la mañana de Chile.

Será esta la oportunidad en la cual Rodrigo Rojas buscará su segundo oro del año en la Premier League del karate y el tercero de su carrera, considerando que había ganado la fecha en Fortaleza, Brasil, hace 10 años.

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