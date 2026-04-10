Con presencia de atletas internacionales, Puerto Varas tendrá su primer Ironman 70.3 este domingo

Este domingo 12 de abril, cerca de 1.400 deportistas darán vida a la primera edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas.

Sumándose a un calendario que ya tiene fechas en nuestro país en otras zonas turísticas, como Pucón y Valdivia, la franquicia llega a las orillas del Lago Llanquihue.

La cita impondrá a los corredores 1.900 metros de natación para luego tomar sus bicicletas y emprender rumbo a Ensenada y cumplir con los 90 kilómetros de ciclismo, finalizando con 21 kilómetros de trote por la costanera puertovarina y el centro de una ciudad que vive estos días la efervescencia del triatlón internacional.

“La ciudad nos ha recibido de excelente manera para una carrera que por primera vez viviremos en Puerto Varas. La logística está orientada a que los deportistas vivan una experiencia maravillosa y el público disfrute de un evento del más alto nivel. Llamamos a la gente que vivirá la carrera y a los vecinos de Puerto Varas a informarse sobre los cortes de calles que considera el desarrollar una competencia de alto nivel dentro de la ciudad”, explica Catalina Escudero, directora de comunicaciones de World Centric Group, productora a cargo del Itaú Ironman 70.3 Puerto Varas en Chile

La prueba contará con la presencia de triatletas profesionales de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia, Canadá, México, Colombia, Argentina y Chile.

Destacan figuras como Luciano Taccone (Argentina), Igor Amorelli (Brasil), Solenne Billouin (Francia), Angela Naeth (Estados Unidos) y un sólido contingente nacional con deportistas como Martín Baeza, Vicente Trewhela, Francisca Garrido y Macarena Salazar, quienes buscarán protagonizar la competencia en casa.