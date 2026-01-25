Rodrigo Rojas concretó este domingo una de las mayores alegrías de su carrera al ganar en la categoría sobre 84 kilos de la fecha de la Premier League del karate, la primera del 2026, en Estambul.

El deportista de 35 años superó la fase clasificatoria y las llaves previas hasta alcanzar la final, donde se impuso por un estrecho 4-3 al egipcio Taha Mahmoud, campeón vigente del evento. Todo merced a un Yuko a último segundo que le permitió al campeón panamericano lograr el oro.

“La pelea en sí fue bastante dura, Taja es un tremendo peleador, lo conozco personalmente, hemos entrenado mucho juntos. Fui bien mentalizado a plantearle una pelea bien estratégica. Cometí un error ahí al principio que lo hizo abrir el marcador y después pude ir remontando. Cometí un error también en los últimos segundos que me costó que él pasara adelante, pero finalmente, quedando 2 o 3 segundos, lo hice caer en una estrategia para poder llevarme el punto y quedar arriba y finalmente ganar”, reconoció un feliz Rodrigo Rojas en diálogo con ADN Deportes desde Turquía, valorando el imponerse al rigor físico de la clasificación.

“Es una categoría muy dura, donde hay muchos choques. Entonces terminé bastante apaleado el día de ayer, con el ojo morado, las rodillas adoloridas por choques, un antebrazo también. Venía con una molestia en un hombro; la costilla también me estaba molestando harto. Me vi bien mermado físicamente, pero confié en que mi cuerpo me iba a responder hoy día. Salí con todo nomás, con los dolores encima, pero con la fe de que podía resultar bien y que podía darle este oro a Chile”, destacó tras volver a ganar un oro en la Premier League luego de 10 años, cuando lo hiciera en Fortaleza.

El balance de Rodrigo Rojas

En el diálogo con ADN Deportes, el karateca nacional entregó su dedicatoria a sus más cercanos por este logro. “Las primeras sensaciones son de gratitud, de felicidad hacia toda la gente que ha sido parte de este triunfo: mi señora, que anda en Chile cuidándome a mi guagua, el equipo de karate, nuestro entrenador. Es tanta gente la que está involucrada en esto, que tienen un rol más silencioso, pero sin ellos tampoco esto sería posible”, dijo un emocionado Rodrigo Rojas, que también dedicó el oro a los damnificados por los incendios forestales en la región del Biobío.

“Mis pensamientos van hacia el pueblo chileno. Soy un chileno de corazón y lo que hago es meramente por amor a la patria, así que por supuesto que mi apoyo y esta medalla va dedicada a esa gente que está viviendo esos momentos difíciles, que no la está pasando bien. Antes de entrar a la final, solo pensaba en ello y decía: “¿Qué es una final, comparado con alguien que perdió su casa, con alguien que perdió un ser querido?”. Es nada comparado a todo lo que han pasado esas personas", planteó quien en 2024 sufrió la rotura del Tendón de Aquiles y que, un año y medio después, está de nuevo consolidado en el alto rendimiento.

“Ha sido un largo trayecto, no ha sido fácil. Después de Santiago 2023 venía en un tremendo momento, hice una final también de la Liga Mundial. Me sentía en mi mejor momento y vino esta tragedia, por así decirlo, pero que tuvo un aprendizaje. Un corte de tendón de Aquiles no es menor. Entonces, obvio que vienen las dudas de si podré volver, si estaré a la altura y, con el apoyo de mi familia, del equipo, pude seguir creyendo y nada. Yo creo que esto viene a pagar simplemente todo el trabajo que hice, la confianza que deposité en mí y feliz de poder estar de vuelta. Vengo de un campeonato mundial en que perdí el bronce, fue muy doloroso en ese sentido, porque llegué a semifinales y me fui con las manos vacías, habiendo hecho un tremendo torneo. Habiéndole ganado a grandes figuras y hoy en día siento que es un poquito la revancha”, cerró Rodrigo Rojas, proyectando con optimismo un 2026 donde, entre otros objetivos, está el tricampeonato de los Juegos Sudamericanos y el Panamericano específico de karate.