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VIDEO. Polémica en la Primera B por cambio de cobro a última hora en el duelo entre Santa Cruz y Magallanes

El juez Gustavo Ahumada pasó de sancionar un tiro libre a un penal que terminó sellando la igualdad entre ambos elencos.

Carlos Madariaga

Álvaro Lara

Polémica en la Primera B por cambio de cobro a última hora en el duelo entre Santa Cruz y Magallanes

Polémica en la Primera B por cambio de cobro a última hora en el duelo entre Santa Cruz y Magallanes / TNT Sports

En el marco de la séptima fecha de la Primera B, Deportes Santa Cruz frenó el tranco de Magallanes, aunque en un juego cargado de polémica.

Todo considerando que, en un segundo tiempo cargado de tensión, el juego se desequilibraba en favor de los “carabeleros” con un polémico penal que Hans Salinas convirtió en el primer minuto de descuento para el 2-1 parcial.

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Sin embargo, en el tercer minuto de tiempo agregado, Gustavo Ahumada sanciona un tiro libre al borde del área por un manotazo sobre un jugador de Deportes Santa Cruz.

En la repetición de la señal televisiva se apreció que el golpe fue sobre la línea del área grande, pero el error podía “pasar desapercibido” considerando que no hay VAR en la Primera B.

Sin embargo, un minuto después, Gustavo Ahumada cambió de decisión y cobró penal para Deportes Santa Cruz, instancia que Diego Arias aprovechó para sellar el 2-2 final.

Con este resultado, Magallanes perdió la chance de quedar como único escolta de Cobreloa, considerando que otro de los animadores de la categoría, Deportes Puerto Montt, solo empató 0-0 con Deportes Iquique en el norte.

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