Insólito: Falla en la señal dejó sin VAR el duelo entre Audax Italiano y la UC / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado se jugó el que se candidatea firmemente para ser el partido del año, duelo en que Universidad Católica se impuso al Audax Italiano por 4-3.

El duelo tuvo cinco goles en los primeros 45 minutos y quedó también condicionado con la expulsión de Marco Collao, dejando a los itálicos con 10 jugadores los últimos 15 minutos, período en que la UC remontó el marcador por segunda y definitiva vez.

En el cuadro local reclamaron por una eventual falta en el 3-2 de Matías Palavecino y también por la roja a Collao, pero llamó la atención que el juez Diego Flores no revisara jugadas en video.

Según información de ADN Deportes, todo se sustenta en que el partido se jugó sin VAR en La Florida.

Todo debido a problemas con la señal de transmisión para la cabina donde se revisan las jugadas, cuestión que llevó a que el compromiso se jugase “a la antigua”, pero sin que tampoco esto se comunicara a los espectadores durante el compromiso.

Cabe apuntar, eso sí, que el reglamento no obliga a que los partidos deban disputarse con VAR.