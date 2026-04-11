;

Insólito: Falla en la señal dejó sin VAR el duelo entre Audax Italiano y la UC

El juego en La Florida se disputó sin la herramienta tecnológica.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Insólito: Falla en la señal dejó sin VAR el duelo entre Audax Italiano y la UC

Insólito: Falla en la señal dejó sin VAR el duelo entre Audax Italiano y la UC / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado se jugó el que se candidatea firmemente para ser el partido del año, duelo en que Universidad Católica se impuso al Audax Italiano por 4-3.

El duelo tuvo cinco goles en los primeros 45 minutos y quedó también condicionado con la expulsión de Marco Collao, dejando a los itálicos con 10 jugadores los últimos 15 minutos, período en que la UC remontó el marcador por segunda y definitiva vez.

Revisa también:

ADN

En el cuadro local reclamaron por una eventual falta en el 3-2 de Matías Palavecino y también por la roja a Collao, pero llamó la atención que el juez Diego Flores no revisara jugadas en video.

Según información de ADN Deportes, todo se sustenta en que el partido se jugó sin VAR en La Florida.

Todo debido a problemas con la señal de transmisión para la cabina donde se revisan las jugadas, cuestión que llevó a que el compromiso se jugase “a la antigua”, pero sin que tampoco esto se comunicara a los espectadores durante el compromiso.

Cabe apuntar, eso sí, que el reglamento no obliga a que los partidos deban disputarse con VAR.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad