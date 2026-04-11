Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 11 de abril, y quién transmite?

Hoy, sábado 11 de abril, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla nueve partidos.

Tres de estos encuentros forman parte de la novena fecha de la Liga de Primera, tres más son por la séptima jornada de la Primera B y otros tres darán inicio a la tercera fecha de la Segunda División.

Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 11 de abril comenzará a las 11:00 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, donde Atlético Colina se medirá ante Santiago City, con arbitraje de Diego Yáñez.

Luego, a las 16:00 horas, en el Fiscal Tucapel Bustamante, Deportes Linares jugará ante Provincial Osorno. Bastián Pavez dirigirá el encuentro.

El cierre de actividad se desarrollará desde las 17:30 horas, en el Atlético Municipal de Concón, lugar en que Concon National jugará ante Real San Joaquín, con arbitraje de Nicolás Fuentes. Todos estos encuentros no tendrán transmisión de TV.

Campeonato Nacional 2026

La Primera División comenzará su actividad a contar de las 15:00 horas en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena se medirá ante Everton. Matías Assadi será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium y Canal 13.

Luego, desde las 17:30 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida, lugar en que Audax Italiano jugará ante Universidad Católica, con arbitraje de Diego Flores y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El último partido se disputará a las 20:00 horas, en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino enfrentará a Deportes Limache. Claudio Díaz será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá su primer partido del día desde las 15:00 horas, en el estadio Municipal de San Felipe, donde Unión San Felipe se medirá ante Curicó Unido. Rodrigo Rivera será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 17:30 horas, en el estadio Joaquín Muñoz, lugar en que Deportes Santa Cruz jugará ante Magallanes, con arbitraje de Gustavo Ahumada y transmisión de TNT Sports.

El último juego se disputará a las 20:00 horas, en el Tierra de Campeones, donde Deportes Iquique enfrentará a Deportes Puerto Montt. Cristián Droguett será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.