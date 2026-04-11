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FOTO. La reacción de Arturo Vidal tras el primer gol de Lucas Cepeda en España

El “Rey Arturo” aplaudió el tanto de su excompañero en Colo Colo.

Carlos Madariaga

La reacción de Arturo Vidal tras el primer gol de Lucas Cepeda en España

La reacción de Arturo Vidal tras el primer gol de Lucas Cepeda en España / Agencia Uno / Getty Images

Lucas Cepeda fue el héroe del Elche al anotar el único gol del partido para un vital triunfo sobre Valencia.

El 1-0 le permitió al elenco del ex Colo Colo salir de la zona de descenso, partido que fue seguido con interés en Chile.

De hecho, uno que aplaudió el desempeño de Cepeda fue su excompañero en el “Cacique”, Arturo Vidal.

“Dale, mi crack”, le escribió el “Rey Arturo” en su cuenta de Instagram, donde también resaltó el gesto del formado en Santiago Wanderers al momento de festejar su primer gol en España.

ADN

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