Marcelino Núñez protagonizó uno de los movimientos más polémicos del mercado de fichajes a inicios de temporada en Inglaterra, al pasar del Norwich City a su clásico rival, el Ipswich Town.

Este sábado, por la jornada 42 del Championship, el volante chileno visitó su antigua casa, el Carrow Road, donde el ambiente estuvo lejos de ser amistoso.

Desde el inicio, los hinchas locales recibieron al formado en Universidad Católica con pancartas y cánticos en su contra, incluso cuando comenzó el partido en el banco de suplentes.

Captura: Skysports Ampliar

Lo más complejo para Núñez llegó tras su ingreso al minuto 61. En pocos instantes, se le vio desbordado por la situación, cometiendo faltas reiteradas ante sus excompañeros, lo que le significó recibir una tarjeta amarilla a los 68’.

El seleccionado nacional estaba tan revolucionado que su entrenador, Kieran McKenna, decidió sustituirlo tras apenas 20 minutos en cancha para evitar una posible expulsión. En su lugar ingresó Den Neill.

Getty Images / Shaun Brooks - CameraSport Ampliar

Pese al tenso episodio, el Ipswich Town se quedó con la victoria por 2-0 y se instaló en la segunda posición de la tabla con 75 puntos, en zona de ascenso directo a la Premier League, aún con dos partidos menos que sus rivales.