Lucas Cepeda se destapó en Europa. Este sábado, el delantero nacional anotó su primer gol con el Elche en La Liga de España.

El exatacante de Colo Colo comenzó como suplente e ingresó en el minuto 72 en el duelo ante el Valencia, y solo necesitó unos segundos para marcar la diferencia.

Tras descargar de espaldas con Aleix Febas, fue el propio mediocampista quien, tras una conducción, habilitó al formado en Santiago Wanderers. Dentro del área, Cepeda definió cruzado ante la salida del portero rival para hacer estallar el Estadio Manuel Martínez Valero.

El gol del chileno fue suficiente para que el Elche se quedara con la victoria y sumara tres puntos vitales en su lucha por no descender. Con este triunfo, el equipo sale de la zona roja y alcanza las 32 unidades, una más que el Sevilla, que queda marcando la zona de descenso.

El golazo de Lucas Cepeda en el Elche