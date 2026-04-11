“No puedo estar muy contento”: la preocupación de Garnero pese al triunfo de la UC en La Florida / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la UC intentaron analizar en perspectiva la guerra de goles con la que finalmente se impusieron contra Audax Italiano.

Al respecto, quien simbolizó dicha idea fue su DT, Daniel Garnero. “Volvemos a estar en desventaja de nuevo. Sabíamos que sería difícil si los dejábamos ponerse en ventaja, pero el equipo reacciona. Hacer cuatro goles es bueno”, explicó primero en TNT Sports, lamentando el hecho de haber recibido goles.

“Nos cuesta. Nos hacen golazos a nosotros, patean de afuera y la clavan en el ángulo, pero no es excusa, tenemos que estar más atentos en defensa y ser más resolutivos en ataque”, recalcó en el césped de La Florida.

Luego, en conferencia de prensa, abordó la serie de bajas con que cuenta la UC, sumándose Nicolás L’Hullier a los problemas físicos que presentan Gary Medel, Agustín Farías y Bernardo Cerezo, al margen de Diego Valencia y Tomás Asta-buruaga, lesionados ya más de larga data.

Esto pensando en el choque del martes ante Cruzeiro por Copa Libertadores. “Hay que ser cuidadosos, porque gente por querer estar termina parando más. Tenemos que tomar la mejor decisión, sobre todo con los que vienen más justos”, recalcó un Garnero cauto en torno a lo que vendrá para la UC pese a haber ganado en La Florida.

“Acá no puedo estar muy contento tampoco; hay que pensar ya en el viaje a Brasil. Cuando van pasando los partidos, no te puedes quedar, ya sea si el resultado es bueno o no. Queremos estar cerca de los que están arriba de nosotros. Fue un partido muy difícil, pero logramos lo que vinimos a buscar”, comentó el argentino, planteándose nuevamente crítico, de manera indirecta, en torno a los jueces.

“No hablo del arbitraje cuando me perjudican y ahora tampoco. En la jugada puntual no sé si no era para expulsión, pero en la misma jugada en un partido, se sanciona distinto que en otro. Acá depende de un montón de cosas. El arbitraje de hoy no me pareció determinante en el resultado”, cerró Daniel Garnero.