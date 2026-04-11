;

“No puedo estar muy contento”: la preocupación de Garnero pese al triunfo de la UC en La Florida

El DT de los cruzados apuntó a la fragilidad defensiva del equipo y a la gran cantidad de lesionados que se acumulan de cara al viaje a Brasil.

Carlos Madariaga

“No puedo estar muy contento”: la preocupación de Garnero pese al triunfo de la UC en La Florida

“No puedo estar muy contento”: la preocupación de Garnero pese al triunfo de la UC en La Florida / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la UC intentaron analizar en perspectiva la guerra de goles con la que finalmente se impusieron contra Audax Italiano.

Al respecto, quien simbolizó dicha idea fue su DT, Daniel Garnero. “Volvemos a estar en desventaja de nuevo. Sabíamos que sería difícil si los dejábamos ponerse en ventaja, pero el equipo reacciona. Hacer cuatro goles es bueno”, explicó primero en TNT Sports, lamentando el hecho de haber recibido goles.

Revisa también:

ADN

“Nos cuesta. Nos hacen golazos a nosotros, patean de afuera y la clavan en el ángulo, pero no es excusa, tenemos que estar más atentos en defensa y ser más resolutivos en ataque”, recalcó en el césped de La Florida.

Luego, en conferencia de prensa, abordó la serie de bajas con que cuenta la UC, sumándose Nicolás L’Hullier a los problemas físicos que presentan Gary Medel, Agustín Farías y Bernardo Cerezo, al margen de Diego Valencia y Tomás Asta-buruaga, lesionados ya más de larga data.

Esto pensando en el choque del martes ante Cruzeiro por Copa Libertadores. “Hay que ser cuidadosos, porque gente por querer estar termina parando más. Tenemos que tomar la mejor decisión, sobre todo con los que vienen más justos”, recalcó un Garnero cauto en torno a lo que vendrá para la UC pese a haber ganado en La Florida.

Acá no puedo estar muy contento tampoco; hay que pensar ya en el viaje a Brasil. Cuando van pasando los partidos, no te puedes quedar, ya sea si el resultado es bueno o no. Queremos estar cerca de los que están arriba de nosotros. Fue un partido muy difícil, pero logramos lo que vinimos a buscar”, comentó el argentino, planteándose nuevamente crítico, de manera indirecta, en torno a los jueces.

“No hablo del arbitraje cuando me perjudican y ahora tampoco. En la jugada puntual no sé si no era para expulsión, pero en la misma jugada en un partido, se sanciona distinto que en otro. Acá depende de un montón de cosas. El arbitraje de hoy no me pareció determinante en el resultado”, cerró Daniel Garnero.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad